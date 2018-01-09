Скончалась мать Михаила Круга

Во вторник, 9 января в Твери на 81 году ушла из жизни Зоя Воробьева – мама шансонье Михаила Круга.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на дочь Воробьевой и сестру певца Ольгу Медведеву, причиной смерти стали последствия инфаркта, произошедшего 7 января.

«Два дня она была в больнице. 8 января вечером мы были у нее, ничего не предвещало. Но 9 января в 9 утра её не стало. Сердце останавливалось три раза. В третий раз его запустить не удалось», – сообщила Медведева.

Зою Воробьеву похоронят в Твери на Дмитрово-Черкасском кладбище, рядом с сыном.

Михаил Круг погиб 1 июля 2002 года в результате нападения на его дом в Твери.

В творчестве шансонье было несколько песен, посвященных его матери: «Здравствуй, мама!», «Письмо маме», «В Лазурном шум и песни» («Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная...»).