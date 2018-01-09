В Москве назвали число пострадавших от петард в новогодние праздники

Незначительные травмы от пиротехники в новогодние праздники в Москве получили около 30 человек, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«В числе пострадавших из-за неосторожного обращения с петардами – семеро детей», – передает «Интерфакс».

По словам источника, травмы были получены с 31 декабря по 3 января и не имели тяжелых последствий.

Напомним, ранее мужчина в результате неосторожного обращения с петардой, найденной возле мусорного бака на улице Голубинской в Москве, получил травмы глаза и руки.