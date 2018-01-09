Израиль отказался комментировать сообщения об ударах по Сирии

Пресс-служба Армии обороны Израиля не прокомментировала сообщения о нанесении авиационных и ракетных ударов по военным объектам в районе Эль-Катифа близ Дамаска.

«Мы отказываемся комментировать», - сказали ТАСС в армейском ведомстве, коснувшись соответствующего запроса.

Ранее во вторник министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль нанес удары по военным объектам, расположенным в районе Эль-Катифа близ Дамаска. При этом сирийская армия сообщила, что ее средства противовоздушной обороны перехватили несколько ракет и поразили один израильский самолет.

В свою очередь израильская газета Haaretz , ссылающаяся на источники в сирийской оппозиции, выступила с утверждением, согласно которому мишенью являлся склад вооружений.