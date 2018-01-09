Сирия сообщила об авиаударе Израиля по военной базе под Дамаском

Израиль во вторник утром нанес три ракетных удара по военным объектам, расположенным в районе Эль-Катифа близ Дамаска, сообщило агентство Сана со ссылкой на сирийское армейское командование.

Об этом сообщает ТАСС. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Как сообщает MIGnews.com со ссылкой на сирийские социальные сети, самолеты ВВС Израиля нанесли удар по базе армии Асада аль-Кутейфа к северу от Дамаска.

По сообщениям в арабских СМИ, израильские самолеты выпустили по базе четыре ракеты, находясь в ливанском воздушном пространстве.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что Израиль угрожает новым успехам сирийской армии.