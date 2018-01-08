Стало известно об угрозе взрыва на горящем у побережья Китая танкере

Иранский нефтяной танкер, загоревшийся у восточного побережья Китая после столкновения с сухогрузом в субботу, 6 января, может взорваться и затонуть, сообщает CCTV.

По данным агентства Tasnim, спасатели обнаружили тело моряка, считавшегося пропавшим без вести после столкновения танкера и сухогруза. В настоящее время продолжаются поиски еще 30 человек, передает РИА «Новости».

Управляющий директор иранской Организации портов и морского судоходства (PMO) Мохаммад Растад сообщил, что тело погибшего направлено в Шанхай. Там проведут опознание и вскрытие.

Напомним, вечером 6 января нефтяной танкер Sanchi иранской компании столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. На борту танкера находились в общей сложности 32 человека. Связь с ними была потеряна. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, всех ух удалось спасти. Китай направил к месту происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Корабль и вертолет были направлены Республикой Корея. Также к поискам присоединились США.