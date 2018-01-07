Патриарх Кирилл рассказал об опасности отказа от наличных денег

Церковь обеспокоена тем, что отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может тотально ограничить свободу человека, заявил патриарх Кирилл.

«Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу», - передает слова патриарха Кирилла РИА «Новости».

Он назвал тех, кто призывает ликвидировать наличные деньги в пользу электронных карточек, горячими головами – даже несмотря на плюсы такого расчета.

«А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?», – задался он вопросом.

Он привел в пример «одну из европейских стран», где желающим получить гражданство людям предлагают посмотреть ролик о жизни страны, ее обычаях и законах, в котором, заверил патриарх, очень ярко, «в красках» представлена тема ЛГБТ. Только если человек согласен со всем, что увидел, отметил предстоятель РПЦ, то «он проходит отсев».

«А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос», - подчеркивает патриарх.

В то же время он добавил, что внедрение цифровых технологий обеспечит «большую эффективность процесса принятия решений».