Опубликован официальный гимн НАТО

Североатлантический альянс официально утвердил свой гимн; композиция была написана дирижером Люксембургского военного оркестра, капитаном Андре Рейхлингом в 1989 году в честь 40-летия НАТО.

У организации и раньше был свой гимн, однако он не был официально утвержден, сообщается на сайте НАТО.

Композиция, написанная Рейхлингом, исполнялась на разных мероприятиях, например, на встрече глав стран – членов альянса в мае прошлого года.

Гимн НАТО исполняется без слов 20-ю музыкальными инструментами.