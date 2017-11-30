Определен самый привлекательный для мужчин женский типаж

Самыми привлекательными для мужчин, по данным ученых из Аугсбургского университета США, являются блондинки со средней длиной волос.

Ученые провели эксперимент, в котором поучаствовали 110 респондентов мужского пола, сообщает DailyMail, передает «Российская газета». Участники опыта оценивали внешность женщин по фотографиям и рассказывали о предпочтениях.

Большинство участников эксперимента заявили, что предпочитают блондинок. Кроме того, они считают девушек со светлыми волосами более молодыми, но и более легкомысленными. При этом для создания брака респонденты скорее выбрали бы женщину с темными волосами.

Сообщается, что длина волос женщины тоже имеет значение. Респонденты чаще всего предпочитали обладательниц волос средней длины.

Социологи и психологи объясняют предпочтения мужчин разными причинами. По одной из версий, пещерные люди рассматривали цвет волос как критерий для выбора потенциального партнера, так как волосы темнеют с возрастом. Ученые также предполагают, что на предпочтения могли повлиять СМИ и кинокультура, где мода на блондинок не угасала долгое время.