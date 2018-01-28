В США на лыжном марафоне умер россиянин

Российский лыжник Андрей Шамшурин умер на дистанции марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов в американском штате Миннесота.

Гонка проходила 26 января. Шамшурин скончался за считанные километры до финиша. Семье предстоят серьезные расходы на транспортировку тела на родину, сообщает «Лыжный спорт».