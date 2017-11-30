У станции метро в Баку прогремел взрыв, есть жертвы

В Баку около станции метро «28 мая» произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа, погибли два человека, передает РИА «Новости».

Также нанесен ущерб находящимся в округе торговым объектам. В расположенном неподалеку магазине канцелярских товаров начался пожар, сообщает Sputnik Азербайджан.

На месте работают силы полиции и МЧС. Перекрыты дороги расположенных рядом кварталов.

Напомним, в четверг в одном из жилых домов Екатеринбурга произошел взрыв газа. В результате пострадали пятеро детей и шестеро взрослых.