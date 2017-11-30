В Китае придумали способ достижения военного превосходства над США

Китай намерен создать ультрасовременную армию, способную при необходимости «дать отпор любому неприятелю», пишет South China Morning Post.

В статье говорится, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отобрала 120 специалистов для работы в Китайской академии военных наук – ведущем в стране исследовательском институте. Более 95% исследователей имеют ученые степени и специализируются на квантовых технологиях и искусственном интеллекте, передает РИА «Новости».

Таким образом китайские власти хотят подтолкнуть развитие искусственного интеллекта и квантовых технологий для применения в военной сфере, отмечает издание.

Эта работа ведется в рамках планах Пекина стать военно-технической супердержавой и догнать по показателям Соединенные Штаты.

В июле прошлого года лидер Китая Си Цзиньпин говорил, что стране, как никогда ранее в истории, необходимо построить сильную армию.

На параде в 2015 году Си Цзиньпин заявлял о намерении сократить численность вооруженных сил страны на 300 тыс. человек из небоевого состава, при этом сделав армию мобильнее и эффективнее. Тем не менее, в настоящее время НОАК продолжает оставаться самой крупной по численности в мире: в ее рядах служат около 2,3 млн военных, или 0,18% населения страны.