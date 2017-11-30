Президент Польши захотел равновесия с Россией

Президент Польши Анджей Дуда считает необходимым добиться равновесия в отношениях с Россией, об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы должны стараться соблюсти равновесие, потому что это есть наш сосед», – цитирует президента Польши РИА «Новости».

Также Анджей Дуда считает необходимым налаживать отношения Варшавы с Москвой на первичном уровне.

«Мы должны создать диалог на низовом уровне и одновременно добиваться уважения для международного права», – добавил президент Польши.

Заявление Дуды контрастирует с риторикой официальной Варшавы последних лет. Пришедшие к власти политики отметились рядом русофобских заявлений. Так, политические лидеры страны (особенно стоит отметить экс-министра обороны Антония Мачеревича) начали обвинять Россию в уничтожении польского Ту-154 и даже развязывании Второй мировой войны.

Ранее, выступая в Давосе, Анджей Дуда заявил, что Польша хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия. «Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия... Почему мы платим за газ больше, чем Германия?» – заявил Дуда.

Отметим, что Берлин приобретает у Газпрома больше голубого топлива, чем Варшава, а цена на газ зависит от его объемов – чем меньше та или иная страна его покупает, тем больше платит за каждый кубометр.

Значительную часть газа Польша покупает у Газпрома, долгосрочный контракт с которым истекает в 2022 году. Ранее в Варшаве заявляли, что после этого намерены полностью отказаться от российского газа.