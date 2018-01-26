Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 5 копеек и составил 55,88 рубля, курс евро вырос на 16 копеек и достиг 69,53 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 70,2 доллара за баррель, передает РИА «Новости».