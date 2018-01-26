СМИ: Трамп пытался уволить спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп в июне 2017 года якобы пытался уволить спецпрокурора «по России» Роберта Мюллера, однако отказался от своего намерения.

Американский президент собирался уволить Мюллера из-за «разочарования» в ходе его расследования, пишет издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

Причиной, по которой Трамп решил передумать, является угроза главного юриста Белого дома Дона Макгана уйти в отставку, если спецпрокурор будет уволен.

В администрации американского президента отказались комментировать данную информацию, отмечает издание.

Ранее Дональд Трамп выразил готовность дать показания Мюллеру под присягой.

Спецпрокурор намерен допросить Трампа в ближайшие недели. Он уже допросил экс-директора ФБР Джеймса Коми, а также министра юстиции США Джеффа Сешнса.