Иран обвинили в превращении Сирии в «самую большую военную базу в мире»

Иран создает в Сирии военные базы и возводит заводы по производству ракет, а также управляет 82 тыс. боевиков в стране, заявил постпред Израиля при ООН Данни Данон на заседании Совета Безопасности.

Постпред отметил, что это «засекреченная информация, ясно указывающая на наращивание Ираном присутствия в Сирии», передает ТАСС.

«Ирану подчиняются 82 тыс. боевиков в Сирии. 3 тыс. членов Корпуса стражей исламской революции, 9 тыс. боевиков «Хезболлах», 10 тыс. членов шиитских милиций, рекрутированных по всему региону, а также 60 тыс. местных сирийских боевиков», – отметил Данон.

Также он заявил, что Иран «строит базы для размещения этих боевиков», добавив, что «опасное поведение» Ирана не заканчивается на «привлечении боевиков в Сирию».

«Он (Иран, – прим. ВЗГЛЯД) также строит заводы по производству ракет в Сирии, а его присутствие превращает мирных жителей в окружающих районах в живые щиты», – сказал Данон, добавив, что «Иран превращает Сирию в самую большую военную базу в мире».

Кроме этого постпред заявил, что по мнению Израиля Иран превратил Сирию в «крупнейшую военную базу в мире», передает РИА «Новости».

«Многие страны молчат, пока Иран пролезает на задний двор Израиля. Иран вложил в Сирию до 35 млрд долларов», – заявил Данон.

По его словам, Тегеран пытается «дестабилизировать все аспекты Сирии», поскольку ему «нужен этот контроль, чтобы дестабилизировать весь регион».

«Израиль не занимает сторон в гражданской войне в Сирии, но мы сделаем все необходимое, чтобы защитить себя», – добавил Данни Данон.

Представитель Израиля также заявил, что Иран продолжает наращивать военные расходы, которые в 2014 году составили 17% ВВП, а в 2017 году – уже 22% ВВП.

Накануне военный советник иранского лидера аятоллы Али Хаменеи генерал Яхья Рахим Сафави предложил создать коалицию для противостояния США и их союзникам в регионе с участием России, Сирии, Пакистана и Ирака. До этого вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон сохранит военное присутствие в Сирии не только для разгрома ИГ*, но и для «сдерживания враждебного влияния» Ирана.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Израильтяне убеждены, что поддерживаемые Ираном шииты представляют для них куда большую опасность, чем ИГ, «Джебхат ан-Нусра» и другие джихадистские группировки.