Белоруссия обещала помочь российским спортсменам на Олимпиаде

Члены олимпийской сборной Белоруссии приложат все усилия, чтобы помочь российским спортсменам на Олимпиаде в Пхенчхане, заявил первый вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Андрей Асташевич.

Он подчеркнул, что Россия – «братская страна» для Белоруссии.

«Вы знаете, какое у нас отношение к ней», – приводит Sputnik слова Аставшевича.

По его словам, белорусская команда сделает «все от нее зависящее», чтобы помочь российским спортсменам.

Вице-президент НОК Белоруссии заявил, что спорт должен оставаться «чистым» и вне политики.