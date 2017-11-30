Порнозвезда Беркова обнажилась в телешоу: Давай грудь покажу

Популярная российская порноактриса Елена Беркова показала грудь в эфире шоу «Деньги или позор».

Кроме того, женщина рассказала о своих интимных предпочтениях и своим поведением смутила ведущего программы Илью Соболева, известного участника шоу «Comedy баттл». В рамках передачи приглашенная звезда сыграла в интеллектуальную игру на раздевание, пишет telegram-канал Super.

«Давай я тебе грудь покажу? Я не шучу!», – говорит Беркова. На что ведущий соглашается, уточняя, что у них очень серьезное шоу.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Елена Беркова погрузилась в Крещенскую купель. По ее словам, погружение в освященную купель позволяет ей не только духовно очиститься, но и сбросить весь накопленный за год негатив.