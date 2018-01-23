Россия поможет Сирии с восстановлением инфраструктуры

Россия поможет Сирии восстановить линии связи и прочую сопутствующую инфраструктуру, а также обеспечит ее программным оборудованием, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы будем смотреть, как российские инвестиции способны эту отрасль связи укрепить. Попробуем сделать так, чтобы у нас больше было условных прямых каналов связи между Сирией и Россией. Мы будем создавать условия, чтобы российское программное обеспечение нашло себя на сирийском рынке», – цитирует Никифорова ТАСС.

Напомним, 19 января глава Минкомсвязи в рамках визита в Сирию провел встречу с премьер-министром страны Имадом Хамисом, а также встречу и совещание с сирийским министром коммуникаций и технологий Али Аль-Зафиром, обсудив с ними сотрудничество в сфере информационных и коммуникационных технологий и цифровой экономики.

Тогда Никифоров отметил готовность России развивать сотрудничество с Сирией в области информационных технологий, телекоммуникаций, образования, а также заявил о перспективности совместного строительства высокоскоростных линий связи на территории Сирии.