Блогеры раскритиковали «двух уродов» в гостях у Малахова

Еще не вышедший в эфир выпуск новой передачи Андрея Малахова о «мистере синтоле» собрал массу нелестных отзывов.

Очередной выпуск передачи «Прямой эфир» телеведущий Андрей Малахов решил посвятить 21-летнему Кириллу Терешину, которого называют «мистер синтол», а также «руки-базуки». Однако этот выпуск пользователи раскритиковали, даже не посмотрев передачу целиком.

Андрей Малахов опубликовал анонс на своем официальном канале на YouTube: он встретился с кумиром Терешина – бразильцем Ромарио Дос Сантосом, который сообщил, что россиянину нужно прекращать закачивать себе в руки синтол. В программе Кирилл Терешин из Кургана предстал в образе Мерлина Мэнсона.

«Это жесть! Терешин глуп как пробка. Мне его жаль. Уже ходит с трудом, бедняга», – прокомментировал видео пользователь LOCO ENTIS.

«Я один не понимаю, почему такое изуродованное тело считается красивым? По-моему, нужно просто держать себя в форме и не доводить до такого уродства!» – считает Антон RemDee.

«Два урода в одной студии, жесть», – написал пользователь IGROMANIAC SHOW.

«Конкретное днище, человек на все готов ряди Хайпа, пусть даже стремного. Не будет счастья на этом, это утопия, бездна конкретная», – отметил Софосбувир Даклатасвир.

«Меня больше всего вымораживает его макияж... блин, он как телка с уродскими руками... да и всем уродским», – написал пользователь под ником Что Не Так.

Синтол имеет множество побочных эффектов: он может повредить нервы и спровоцировать инфаркт и инсульт.

Ранее Кирилл Терешин заявил, что хочет быть похож на своего кумира – бразильца Ромарио Дос Сантос Алвеса. Известно, что недавно Терешину провели операцию по удалению синтола из рук, об этом сообщает Тelegram-канал Mash.