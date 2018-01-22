Ученые США признали Китай научной сверхдержавой

Американские ученые считают, что Китай стал научной и технической сверхдержавой либо находится на пути к этому.

Национальный фонд науки и Национальный совет по науке выпустили объемный документ, который описывает состояние американской науки, сообщает The Washington Post. В отчете говорится о серьезной технологической мощи Китая, которой не было еще четверть века назад.

С того времени Китай стал второй страной в мире по расходам на НИОКР после США. Страна стала одним из лидеров в сфере технологических исследований. В 2000 году вузы КНР выпустили 359 тыс. специалистов в области науки и техники, тогда как в 2014 году страна подготовила уже 1,65 млн.

Китай стал более амбициозным, и технологии переходят в суперкомпьетеры и другие более сложные производства, говорится в отчете.

Одна из главных опасносных сторон Китая – военная сфера. Если КНР совершит прорыв в ракетной или космической сферах, кибервойнах, искусственном интеллекте и электромагнитном оружии, баланс сил может серьезно поменяться, и не исключена вероятность войны, подчеркивается в документе.

Для соперничества с растущей мощью Китая ученые предлагают несколько способов, среди которых: повышение расходов на оборону и новые технологии, увеличение расходов на «фундаментальные исследования», активизация собственной технологической базы.

«Мы участвуем в глобальной гонки за знаниями. Сегодня мы можем быть лидером в сфере инноваций, но другие страны быстро набирают силу», – заявил глава Национального фонда науки Франс Кордова.