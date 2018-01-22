Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 1 копейку – до 56,71 рубля, курс евро снизился на 8 копеек и составил 69,3 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 68,7 доллара за баррель, передает РИА «Новости».