Болельщика арестовали за то, что справил нужду в бутылку вратаря соперников

Болельщика английского «Мидлсбро» арестовали за то, что во время матча против клуба «Куинс Парк Рейнджерс» он справил нужду в бутылку с водой вратаря команды соперников, передают британские СМИ.

По сообщению Mirror, фанат «Мидлсбро» помочился в бутылку вратаря Алекса Смитиса, а затем бросил ее к воротам футболиста, передает RT.

Стюарды вывели хулигана со стадиона и передали его в руки полиции. Мужчина был задержан за бросание предметов на поле. Теперь его ожидает суд.

Напомним, ранее глава подразделения британской полиции, отвечающей за безопасность на футбольных матчах Марк Робертс заявил, что английским фанатам следует быть осторожными во время чемпионата мира 2018 года из-за существующей в России проблемы с футбольными хулиганами.