В небе над Москвой произошло опасное сближение самолетов

Перед посадкой в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, летевший из Таллина, опасно сблизился с Boeing, летевшим из Мурманска, пилоты смогли развести самолеты, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Инцидент произошел в субботу вечером. На высоте 4,3 тыс. метров экипаж SSJ-100 доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим самолетом. Boeing направлялся во Внуково. Расстояние между самолетами составляло около 600 метров, передает «Интерфакс».