Автор книги о Трампе сообщил о его измене своей жене Мелании

Майкл Вольф, автор книги «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа», заявил о том, что лидер США изменяет своей жене Мелании.

Вольф заявил, что в его книге есть факт «настолько провокационный, что просто не нашлось окончательных доказательств», сообщает Moika78.ru со ссылкой на Mediaite.

Телеведущий Билл Мар спросил у автора книги, связано ли это с изменами Трампа своей жене Мелании, и Вольф ответил утвердительно.

Ранее СМИ сообщали, что американский президент называл книгу Вольфа лживой, а его самого «психически больным».