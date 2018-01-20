В Подмосковье пьяный водитель попытался застрелить сотрудника ДПС

В подмосковном Лыткарино нетрезвый водитель попытался выстрелить в голову сотруднику ДПС из травматического оружия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Она рассказала, что около 17.00 мск пятницы сотрудник ДПС Люберецкого района Московской области заметил в Лыткарино съехавшую в кювет машину, на переднем водительском сидении которой обнаружил мужчину, предположительно находившегося в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.

«Мужчина проследовал вместе с полицейским в служебную машину. Находясь в салоне автомобиля он попытался произвести выстрел из травматического пистолета в голову сотруднику», – рассказали в СК.

Полицейский сумел увернуться от пули, завязалась борьба. Подозреваемый выстрелил еще несколько раз, но промахнулся. В итоге сотруднику правоохранительных органов удалось выбить оружие из рук подозреваемого. Мужчина задержан.

В отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту «Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Напомним, в конце прошлого года в Можайском районе Московской области водитель сбил сотрудника ДПС.