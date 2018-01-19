Стали известны планы премьера Грузии побороться за пост президента

«Грузинская мечта» выдвинет премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили кандидатом в президенты на осенних выборах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По данным близкого к правящей партии источника тбилисской газеты «Резонанси» выдвижение произойдет летом. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

Газета отмечает, что среди возможных выдвиженцев также называли министра здравоохранения Давида Сергеенко, но тот категорически опроверг эту информацию.

Между тем, нынешний президент Георгий Маргвелашвили, который был выдвинут «Грузинской мечтой» в 2013 году, но затем вступил с партией в противостояние, не исключает также и своего участия в выборах.

По грузинской конституции, президент будет иметь номинальные полномочия, реальной властью обладает премьер-министр.