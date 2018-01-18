В России представили проект кодекса мужчины и отца

На первом заседании Совета отцов при детском омбудсмене в Москве представлен проект Кодекса мужчины и отца России, который собираются распространять среди молодежи - выпускников школ, военных училищ, воспитанников детдомов и колоний несовершеннолетних.

Это первое заседание общего собрания Совета отцов, в составе которого оказались герои России и ветераны боевых действий, а также депутаты, спортсмены-олимпийцы, культурные деятели, передает РИА «Новости».

«Понятие мужественности среди молодежи сегодня сильно искажено, именно поэтому отцовство и семья непопулярны сегодня в среде молодежи, а гражданские браки, откровенно говоря, зашкаливают … Мы разработали проект Кодекса мужчины и отца», - рассказал на заседании глава общественного совета при детском омбудсмене Андрей Коченов.

В брошюре, которую хотят распространять среди молодых людей, вошли советы о нравственном воспитании мужчины, в нее также включили отрывки из «Поучения» князя Владимира Мономаха и кодекса чести русского офицера.

Также в этом году предложено провести Всероссийский съезд отцов. На нем собираются разработать дорожную карту действий «для всего отцовского сообщества». Общественники хотят популяризовать в стране «ответственное отцовство». Также предложено учредить в России День отца – его предлагают проводить за месяц до Дня матери.

В Совете отцов - боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, герой Советского союза, основатель спецподразделения ФСБ России «Альфа» генерал-майор Геннадий Зайцев, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, народный артист России Николай Бурляев, писатель и путешественник Федор Конюхов и другие.

В июне ВЦИОМ по итогам опроса россиян сообщил, что большинство жителей страны – 62% - считают важным сделать День отца официальным праздником.