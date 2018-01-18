Apple дал возможность пользователям отключать замедление iPhone

Пользователи смартфонов iPhone в ближайшее время получат возможность отключать замедление своих устройств, заявил гендиректор корпорации Apple Тим Кук.

По словам Кука, компания выпустит обновление, позволяющее пользователям iPhone получать информацию о состоянии батареи и о том, замедляется ли работа гаджета.

«Мы предупредим, что немного замедляем работу (смартфонов), чтобы избежать неожиданной перезагрузки. Если вы не хотите этого, вы можете отключить это», – передает ТАСС слова Кука.

При этом он не рекомендовал отключать данную функцию.

По словам директора Apple, в корпорации прислушались к словам пользователей, отреагировавших на подобный контроль их девайсов.

Кук предположил, что пользователи не обратили достаточного внимания в тот момент, когда функция замедления вводилась в действие, и компания разъясняла суть этой меры.

«Может, мы изъяснились недостаточно понятно. Мы искренне извиняемся перед всеми, кто думает, что у нас была какая-либо другая мотивация», – сказал Кук.



Напомним, ранее в американской корпорации Apple подтвердили, что скорость работы предыдущих моделей смартфонов iPhone намеренно занижается, что якобы объясняется заботой Apple о пользователях: литий-ионные аккумуляторы, установленные в смартфонах, со временем теряют мощность, и их энергии становится недостаточно для полноценной работы устройства.