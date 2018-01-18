ВЦИОМ изучил мнение россиян о биткоинах

Более половины россиян (56%) знают о существовании биткоина, но лишь 9% интересуются приобретением криптовалюты, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 56% респондентов заявили, что знают о биткоинах (при этом в подробностях о криптовалюте знают лишь 13%), еще 14% слышали термин, передает ТАСС.

Кроме того, 67% опрошенных заявили, что вложение в биткоины невыгодная инвестиция и лишь 9% рассказали, что могли бы приобрести их в будущем.

По данным социологов, 27% респондентов заявили, что биткоины не может купить каждый желающий, еще 16% – что она запрещена в России, а 29% опрошенных знают, что биткоины можно не только купить, но и производить самим.

Что касается безопасности биткоинов, то 36% считают, что эту криптовалюту украсть сложнее, 33% придерживаются противоположной точки зрения.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ-Спутник проведен 28-29 декабря 2017 года. Объем выборки 1,2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

Напомним, ранее ВЦИОМ выяснил, где россияне предпочитают хранить деньги.