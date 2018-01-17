Врач из Якутии объяснил попавшее на видео избиение пациентки

Врач Золотинской участковой больницы Якутии Владимир Наумов объяснил избиение пациентки, попавшее на видео.

Мужчина рассказал, что применил силу к пациентке якобы ради спасения своей коллеги-акушерки, на которую напали четыре девушки в кабинете больницы. «За несколько минут до сцены, снятой на видео, в больнице произошло нападение разъяренных женщин на коллегу Наумова, акушерку Гэрэлмэ, которую он прикрыл своим телом. На видео видно, что у врача разорвана рубашка. Коллега уверена, что если бы не вмешательство Наумова, то ее бы растерзали», – пишет якутский портал SakhaDay.

По словам врача, он вернулся в больницу после работы, чтобы зафиксировать побои у Анастасии Дмитриевой. По странному стечению обстоятельств, акушерка также в это время приехала в больницу, чтобы зафиксировать побои.

«Я успела только переступить порог больницы, и увидеть, что у нас много народу. В это время на меня опять напали девушки, которые были в клубе. Меня сразу же оттеснили в угол и стали забивать. Я просто повернулась спиной, свернулась, и защищала лицо, чтобы мне не выбили зубы и не пострадали глаза. Слышала, как Наумов с медсестрой пытались их оттащить и вразумляли их. Потом почувствовала, что врач прикрыл меня, защищая от ударов», – рассказала Гэрэлмэ.

Наумов подчеркнул, что акушерку начали попросту забивать, и поэтому он «не мог стоять и смотреть на расправу». «Думаю, любой мужчина вмешался бы и постарался остановить драку. Их было четверо – очень агрессивно настроенных, крепких и спортивных девушек, а нас с медсестрой двое», – пояснил Наумов. Он также отметил, что нападавшие были в нетрезвом состоянии.

Акушерка рассказала предысторию конфликта в больнице. 1 января в сельском клубе Иенгры была новогодняя дискотека, в ходе которой на нее напали неизвестные девушки и стали избивать. Наумов также находился в клубе, и бросился на помощь коллеге.

По словам врача, он не видел начала конфликта на дискотеке. «Подошел, когда ее уже запинывали. Свидетелей было много. Дело в том, что Гэрэлмэ не местная, никого не знает. Наверное, девушки решили оторваться на ней, зная, что за нее никто не заступится. Поэтому я попросил, чтобы Гэрэлмэ увезли домой. У нее уже были ушибы, она чувствовала себя плохо», – рассказал Наумов.

Ранее Следственный комитет выяснил, что Наумов является депутатом органа местного самоуправления. Пострадавшая обратилась в органы внутренних дел, впоследствии материал по делу направили в мировой суд.

Во вторник Минздрав Якутии сообщил об увольнении врача, избившего пациентку. Ранее сообщалось, что жительницу якутского села Иенгра, пришедшую в травмпункт 1 января, чтобы снять побои, избил заведующий медучреждением, который на новогодней дискотеке и нанес ей эти побои.