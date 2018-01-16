Заведующий больницей в Якутии избил пришедшую снимать побои пациентку

Жительницу якутского села Иенгра, пришедшую в травмпункт 1 января, чтобы снять побои, избил заведующий медучреждением.

Как сообщает «Вести.ру», женщина направилась в медучреждение, чтобы снять побои, полученные ранее на новогодней дискотеке. В травмпункте выяснилось, что заведующий Золотинской участковой больницей Владимир Наумов и оказался обидчиком женщины. Он вновь набросился на нее с кулаками.

Инцидент заснял один из очевидцев.

«Ты хоть понимаешь, что судебное дело будет? Долго тема будет идти. Если правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять. Потому что много свидетелей, и они докажут, что ты сама напала», – говорит на видео медик пациентке, в то же время нанося ей удары.

На кадрах видно, что после своей этого доктор в присутствии персонала не только бросается с кулаками на пациентку, но и угрожает и автору ролика Александру Силину.