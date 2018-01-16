Уволен избивший пациентку в Якутии врач

Минздрав Республики Якутия прокомментировал инцидент с нанесением побоев пациентке заведующим Нерюнгринской районной больницы, врач снят со своей должности.

«Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) проводится служебная проверка по факту применения силы в отношении пациента врачом Золотинской участковой больницы, относящейся к ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» . Данный случай мы характеризуем как вопиющий. Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен. Нами принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом больницы», – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что жительницу якутского села Иенгра, пришедшую в травмпункт 1 января, чтобы снять побои, избил заведующий медучреждением, который на новогодней дискотеке и нанес ей эти побои.