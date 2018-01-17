Российским биатлонистам подготовили форму с азиатским орнаментом для ОИ-2018

Российские биатлонисты на предстоящих ОИ-2018 в Южной Корее выступят в форме с орнаментом в азиатском стиле, сообщил источник, знакомый с ходом утверждения дизайна спортивных комбинезонов.

Он отметил, что форма будет бордовой и почти не будет отличаться от той, которую российские биатлонисты используют сейчас.

«Утверждаются последние детали», – передает ТАСС слова источника.

Напомним, 5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде из-за скандала с допингом, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.

Позже МОК и компания Zasport согласовали эскизы олимпийской парадной формы для российских спортсменов.

Народный артист России, директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил сделать надпись «СССР» на форме российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане.