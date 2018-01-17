Зрителей Australian Open попросили не дразнить белорусскую теннисистку

Во время матча Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне между Эшли Барти и Ариной Соболенко зрителей попросили не дразнить белоруску, изображая ее громкие крики на корте.

«Леди и джентльмены, пожалуйста, во время розыгрыша не кричите», – передает РИА «Новости» обращение к зрителям судьи на вышке.

Однако зрители не успокоились, а начали дразнить белоруску с удвоенной энергией.

"Ladies & gentlemen please, during the rally, do not scream."



The Chair Umpire may have regretted her choice of words during this Barty v

Sabalenka #AusOpen match...



pic.twitter.com/x6WhfSeH9J — #7TENNIS (@7tennis) January 16, 2018

«Криков во время розыгрыша действительно много, но они исходят не от фанатов», – заявила один из комментаторов матча.

Сама Барти, выигравшая в итоге у Соболенко, была недовольна тем, что ее соперницу дразнят.

«Думаю, если что-то настолько незначительное раздражает вас, то это само по себе куда более серьезная проблема», - заявила она.

Напомним, ранее датская теннисистка Каролин Возняцки призналась, что ее раздражает, когда соперник кричит во время игры.