Мьянма договорилась о репатриации рохинджа из Бангладеш за два года

Официальные представители Бангладеш и Мьянмы достигли договоренности по соглашению о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет.

Как передает Daily Star, в ходе встречи представителей двух стран, прошедшей в столице Мьянмы, городе Нейпьидо, была достигнута договоренность об организации властями Бангладеш пяти транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы, передает РИА «Новости».

Как сообщали власти Мьянмы, лагерь для репатриантов рассчитан на одновременный прием 30 тыс. человек.

Напомним, ранее в Бангладеш дикие слоны растоптали семью беженцев рохинджа.