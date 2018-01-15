Обрушение здания биржи в Джакарте попало на видео

Обрушение этажа на фондовой бирже в Джакарте, в результате которого пострадали десятки человек, попало в объективы камер наблюдения.

На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Channel NewsAsia, видно, как балкон с людьми неожиданно обрушился.

Как сообщает Daily Mail, при обрушении пострадали около 80 человек, среди которых студенты из города Палембанг на Суматре. Во время ЧП они были в здании на экскурсии.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник по меньшей 28 человек госпитализированы из-за того, что в здании фондовой биржи в столице Индонезии провалился пол.