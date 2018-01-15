Пол провалился в здании биржи в Джакарте, много пострадавших

По меньшей 28 человек госпитализированы в понедельник из-за того, что в здании фондовой биржи в столице Индонезии провалился пол, сообщают западные СМИ.

Как передает агентство Bloomberg, инцидент произошел во время перерыва в торгах. Как сообщила представитель фондовой биржи Реза Андхика, сообщения о взрыве не поступали, передает РИА «Новости».

В данное время проводится эвакуация людей с прилегающих к зданию территорий.

Как рассказала CNN одна из сотрудниц биржи Валентина Симон, пол второго этажа обрушился на открытое пространство, где расположено кафе. По ее данным, большинство людей были спасены.

По данным Associated press, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 28 человек.

Полиция уже подтвердила, что причиной ЧП не был взрыв, передает ТАСС.

Напомним, ранее в результате произошедшего в Мексике землетрясения в штате Пуэбла обрушилась колокольня церкви XVI века, построенная в эпоху колонизации на доколумбовой пирамиде Чолула.