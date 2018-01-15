В поезде Москва – Петушки вспыхнул пожар

Возле станции Кусково на востоке столицы произошло возгорание в электричке, около 1 тыс. человек эвакуированы, сообщил источник в экстренных службах.

«В районе станции Кусково Горьковского направления МЖД произошло загорание в вагоне», - передает его слова ТАСС.

По его сведениям, из вагонов поезда эвакуировали около 1 тыс. человек. Пожарные подразделения прибывают на место происшествия.

В ГУ МЧС по Москве подтвердили возгорание в электричке, однако не уточнили деталей.

Источник в экстренных службах утверждает, что инцидент произошел в электропоезде Москва – Петушки. Электричка совершила экстренное торможение, предположительно, из-за короткого замыкания, не доехав до станции.

Также на место возгорания выехали сотрудники полиции.

В декабре пожар в одном из вагонов электрички произошел на станции Царицыно на юге Москвы.