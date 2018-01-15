СМИ: Финская компания отказалась от поставки генераторов в Крым

Компания Wartsila из Финляндии отказалась поставлять судоверфи «Залив» в Крым генераторы из-за санкций, в связи с чем предприятие сдвигает сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд рублей, сообщил источник.

При этом источник, который знаком с материалами Минтранса на счет строительства судна, утверждает, что Wartsila – лишь одна из нескольких компаний, которые отказались поставлять оборудование для аварийно-спасательного судна из-за санкций против Крыма, сообщает РБК.

Партнер нескольких российских судостроительных компаний, а также представитель Wartsila подтвердили изданию эти сведения.

Один из источников утверждает, что из-за ситуации с этими дизельными генераторами пришлось увеличить срок строительства судна, а также откорректировать проектную документацию. При этом источник не сообщил, на какой срок сдвинули предполагаемое окончание строительства – изначально судно предполагали сдать в 2018 году.

По словам представителя финской компании, Wartsila отказалась поставлять дизельные генераторы именно из-за санкций ЕС после тщательного рассмотрения этого вопроса. В то же время он подчеркнул готовность финской фирмы продолжать сотрудничество с Россией, но в рамках действующих правил.

Отметим, что в прошлом году разгорелся скандал из-за поставок турбин Siemens в Крым «в обход санкций». Немецкий концерн счел поставку незаконной и подал иск в суд. Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе признал договор на поставку турбин в Крым законным.