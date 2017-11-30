Лавров: Запад искусственно масштабирует тему Украины в отношениях с Россией

На Западе ошибочно рассматривают Украину в качестве краеугольного камня в противостоянии с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

По словам Лаврова, Украина – «это тема, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает», и которая рассматривается «как оселок противостояния между Россией и Западом», передает РИА «Новости».

Этот подход, по мнению министра, является «ошибочным» и «абсолютно политизированным».

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что если бы западные страны сосредоточились на выполнении Минских соглашений, а не поддерживали линию Киева, то украинский кризис «был бы давно урегулирован».

Ранее американский госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал проблему Украины единственной реальной помехой для нормализации отношений России и США.