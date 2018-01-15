МВД начало проверку сотрудников пермской школы после резни

Работа школьной охраны и сотрудников пермской школы, ответственных за профилактику преступности среди подростков, будет проверена МВД, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Сотрудниками МВД и Министерства образования и науки будут «тщательно проанализированы обстоятельства случившегося, выявлены все лица, причастные к правонарушению, установлены причины и условия, способствовавшие его совершению», передает слова Волк РИА «Новости».

По результатам проверки «будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входит обеспечение пропускного режима и порядка в учебном заведении и организация профилактической работы с несовершеннолетними».

Также после инцидента был создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. В ближайшие часы состоится заседание.

В краевом Министерства здравоохранения сообщили, что число пострадавших увеличилось до 15 человек, в их числе несколько четвероклассников, передает ТАСС.

Учителю и двум пострадавшим подросткам проводятся операции, еще у девяти детей обнаружены незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что 13 человек получили ножевые ранения в результате конфликта двух учеников школы №127 в Перми. Подозреваемые задержаны.