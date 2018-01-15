В ДТП у станции метро «Выхино» погиб человек

В результате ДТП с участием иномарки и грузовика возле станции метро «Выхино» в Москве погиб человек, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Авария произошла рано утром на Рязанском проспекте. Столкнулись фура и автомобиль Toyota, погиб водитель легкового автомобиля, передает РИА «Новости».

Движение по Рязанскому проспекту в сторону центра у метро «Выхино» серьезно затруднено, на основной дороге свободен только левый ряд, сообщает в Twitter информационный центр транспортного комплекса Москвы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы, причины ДТП пока не сообщаются.

Напомним, в начале января из-за непогоды на МКАД столкнулись 17 автомобилей.