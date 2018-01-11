В Уфе снесли дом уехавшего в командировку местного жителя

Неизвестные снесли дом жителя Уфы, когда он находился в командировке, сообщает СУ СК по Башкортостану; жилец дома подозревает застройщиков, которые начали возводить на освободившемся пространстве многоэтажку.

В республиканском СУ СК отметили, что местные СМИ сообщили о сносе дома №68а по улице Гафури вместе с обстановкой и личными вещами. По данному факту следователи начали проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Издание «Вся Уфа» сообщает, что Фадрат Шайнуров по документам зарегистрирован в снесенном доме. Ответственность за снос не взяла ни одна из структур, в том числе девелоперская компания, которая ведет застройку рядом с домом Шайнурова. Дом включен в программу по расселению аварийного жилья, но местные жители обжаловали решение в суде.

Как считает Шайнуров, дом снес застройщик, поскольку на освободившейся территории начали возводить высотное здание. В октябре 2017 года неизвестные частично разобрали дом, но полиция так и не нашла злоумышленников.