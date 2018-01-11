В Москве поймали получившего 50 млн рублей в залог поддельных картин мошенника

Столичными полицейскими задержан житель Москвы, который представился сотрудником музея и получил 50 млн рублей в залог за поддельные картины известных художников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Фигурант и его соучастники под видом работников одного из музеев столицы заключили с гражданином договор займа денежных средств под залог дорогостоящих картин известных художников, подтвердив их подлинность заключениями искусствоведов. После передачи денежных средств оказалось, что картины и удостоверения на них являются поддельными», – передает ТАСС слова Волк

По ее словам, ущерб от действий злоумышленников составил 50 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», задержанный 26-летний мужчина арестован.

Напомним, ранее оперативниками МВД была раскрыта мошенническая схема продажи автомобилей в московских автосалонах.