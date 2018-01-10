Заподозривший экипаж ДПС в браконьерстве егерь подал заявление в СК

В Приморье егерь Евгений Набок, задержанный экипажем ДПС за нарушение правил перевозки оружия, подал в следственные органы заявление на полицейских, которые якобы занимались браконьерством.

Набок заявил, что готов «жаловаться вплоть до Москвы», если в краевом СК и прокуратуре «ничего не сделают», передает РИА «Новости».

По информации УМВД, в начале января при осмотре сотрудниками ДПС машины егеря на заднем сидении было обнаружено заряженное охотничье ружье «в расчехленном виде со снаряженным магазином». Отмечается, что перед этим полицейские «услышали звуки выстрела».

Набок выдвинул иную версию событий, заявив, что сотрудники ДПС вели себя как браконьеры и забрали его в отделение полиции после того, как он попытался выяснить, что они делают ночью в поле вдали от трассы.

Он добавил, что полицейские якобы пытались скрыться, но он догнал их.