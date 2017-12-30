Автомобиль наехал на пешеходов в Волгоградской области, есть жертвы

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил пешеходов в городе Котово в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 30 декабря. Автомобиль под управлением 34-летнего водителя врезался в группу людей, выходивших из кафе, говорится в сообщении на сайте ведомства

В результате аварии один человек погиб, трое госпитализированы с травмами.

В отношении водителя, ранее судимого за убийство, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, в начале декабря в Крыму пьяный водитель врезался в группу подростков, в результате чего четыре человека были госпитализированы с травмами.