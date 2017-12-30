Антонов назвал условие возвращения ученых из США в Россию

Чтобы переехавшие из России в США ученые вернулись, для них нужно создать условия, которые будут лучше, чем в Соединенных Штатах, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он рассказал о своей встрече с русскоговорящими учеными в Чикаго. По его словам, это «замечательные, талантливые люди», передает ТАСС со ссылкой на RTVI.

Антонов признался, что как россиянин хотел бы видеть этих ученых работающими в России, но «для этого нужно, наверное, создавать определенные условия».

«Я сказал бы так: лучшие условия, чем в США», – пояснил он.

По его словам, руководством России «делается очень много» для создания подходящих условий.