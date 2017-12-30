Антонов отметил «ущербные моменты» новой стратегии нацбезопасности США

Россия не собирается отказываться от диалога с США, несмотря на новую американскую стратегию нацбезопасности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Эту самую концепцию <...> мы внимательно изучали, наверное, будем еще детально, под лупой рассматривать все слова, все выражения, которые там есть», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTVI.

Комментируя «недружественную» стратегию США, Антонов заявил, что «эта концепция вызывает сожаление», Москва в ней видит «многие ущербные моменты», передает РИА «Новости».

При этом, по его мнению, контакты лидеров двух стран демонстрируют, что глава американского государства Дональд Трамп «не отказался от желания поладить с Россией». Антонов считает, что определенные обстоятельства мешают Трампу наладить отношения с Россией.

Антонов заявил, что Россия отвергает подход администрации Трампа к российской дипломатической собственности в США. По словам посла, Москва «боролась и будет бороться за возвращение этих зданий, которые сегодня незаконно захвачены американскими властями». Россия будет «настаивать на том, чтобы возобновилась деятельность в первую очередь генконсульства в Сан-Франциско»

Посол рассказал, что просил у Госдепа разрешения посетить здание генконсульства и «посмотреть, что там происходит, шутливо говоря, на месте ли там стулья, столы, ковры, лампочки, абажуры». Американская сторона ответила отказом.

Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина идет «очень деликатная, филигранная» работа, касающаяся обращения в американский суд. Антонов заявил: «Она требует тишины. Не требует вмешательства со стороны СМИ. В нужный момент мы вам все сообщим».

Напомним, новая американская стратегия нацбезопасности, опубликованная в понедельник, содержит заявление о том, что Россия и Китай бросают вызов мощи, влиянию и интересам США.