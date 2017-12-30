Температура в Москве установила новый рекорд

В ночь на субботу установлен абсолютный температурный рекорд для 30 декабря – 3,9 градуса Цельсия, свидетельствуют данные базовой московской метеостанции на ВДНХ.

В 1994 году температура 30 декабря достигала 3,7 градуса, так что нынешний показатель стал максимальным за 138-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, передает «Интерфакс».