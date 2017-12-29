Роспотребнадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа на ОИ в Южной Корее

Роспотребнадзор выпустил памятку для россиян, собирающихся посетить Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в зимнее время в Пхенчхане, где с 9 по 25 февраля 2018 года состоятся XXIII Зимние Олимпийские игры, существует риск заболеть гриппом, ОРВИ и кишечными инфекциями вирусной этиологии.

«С ноября текущего года на территории Южной Кореи зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал тем, кто собирается посетить Южную Корею, соблюдать следующие правила: быть привитыми против сезонного гриппа; не посещать птицеводческие хозяйства; избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, на рынках, открытых водоемах и в зоопарках.

Кроме того, рекомендуется не заходить в места, где может производиться забой домашней птицы; не иметь контактов с какими-либо поверхностями, которые выглядят загрязненными пометом домашних птиц или других животных; не употреблять продукты птицеводства не прошедшие термическую обработку и сырые яйца.

Также ведомство советует не покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли и чаще мыть руки водой с мылом.

При первых признаках заболевания необходимо обращаться к врачу.

Напомним, на утиной ферме в южнокорейской провинции Чолла-Пукто у погибших птиц был обнаружен высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N6.

Кроме того, Ростуризм рекомендовал путешественникам принимать во внимание информацию о вспышках птичьего гриппа в Нидерландах и Италии при планировании поездок.