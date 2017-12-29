Роспотребнадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа на ОИ в Южной Корее

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29 декабря, пятница | Последнее обновление — 17:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в Сирии
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Нефтегазовая отрасль одержала в 2017-м несколько важных побед
Названы самые яркие высказывания Путина за 2017 год
Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»
«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»
Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов
Семь ключевых тенденций наступающего года в России и в мире
Эдуард Биров, журналист
Политические прогнозы в эпоху трансформации глобального миропорядка не менее надежны, чем нынешний прогноз погоды: пообещают снег – жди дождя, если солнце – жди бури. Тем не менее попробую предположить, какие вызовы, тенденции и события ждут нас в 2018 году. Подробности...
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Почему за нас додумывает белорусский прокурор?
Татьяна Шабаева, журналист, переводчик
Речь ведь идет о публикациях не в белорусских, а в российских СМИ. Почему Россия не заявит о своем праве на собственную оценку публикуемых в России материалов? Где российская сторона? Чего она хочет? Какие у нее интересы? Подробности...
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Главный секрет устойчивости нынешней российской власти
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще месяц назад общим мнением по поводу предстоящей президентской кампании была уверенность в том, что она будет крайне скучной. Вместо этого споры идут до хрипоты, а горячие головы стали допускать возможность второго тура. Подробности...
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Города мира празднуют Новый год и Рождество
В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре МюнхенаПодробности...
В Москве прошел парад Снегурочек
В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающимПодробности...
Животные в зоопарках начали праздновать Новый год и Рождество
Животные в зоопарках всего мира начали отмечать Новый год и Рождество. Сотрудники зооботсадов приготовили для них особые подарки. Например, сурикатов в Ганноверском зоопарке угостили насекомыми, которых им еще предстоит добытьПодробности...
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